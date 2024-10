Spettacolo in Eurolega: doppio turno e il derby Milano-Bologna

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

Dopo la terza sconfitta consecutiva, l'Olimpia vola in trasferta a Vitoria per affrontare il Baskonia che in casa alla Buesa Arena ha un record di 3-0. La Virtus, rinfrancata dal pesantissimo successo di Belgrado contro il Partizan, cerca conferme in casa contro il Bayern Monaco che nell'ultima giornata ha battuto una corazzata come l'Olympiacos. Tocca poi a Venezia, che affronta in Romania l'U-BT Cluj-Napoca, e alle due italiane impegnate in Champions League: per Reggio Emilia e Tortona ci sono le due sfide in trasferta rispettivamente contro WKS Slask Wroclaw e Benfica.