Atp Finals, grandi nomi della stand up comedy animeranno i Comedy Break

Quest'anno le Nitto Atp Finals di Torino si arricchiscono di una nuova forma di intrattenimento: i Comedy Break, serie di appuntamenti con alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana come Barbara Foria, Pintus, Enrico Brignano, Beatrice Arnera, Filippo Caccamo e Paolo Ruffini, che si esibiranno dal vivo nella capitale piemontese. La nuova iniziativa culturale si aggiunge a quella musicale, che questa sera vedrà Achille Lauro dare il via musicale alle Nitto Atp Finals 2026 con il Grand Opening Show in programma alla 21. E prima della chiusura affidata ad Andrea Bocelli con il Pre-Final Show di domenica 22 novembre, si alterneranno sul Campo Centrale dell'Inalpi Arena sette grandi protagonisti della musica italiana: Baby K, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Levante, Nek, Noemi e Zero Assoluto. I Music Break sono in programma nella pausa tra il doppio e il singolare della sessione serale.