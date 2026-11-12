Ginnastica, Alice D’Amato inaugura il nuovo centro McFIT nel cuore di Genova

12 Nov 2026 - 17:50
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© Ufficio Stampa

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È stato inaugurato questa mattina il nuovo centro McFIT Genova, all'interno dello storico Palazzo della Nafta in piazza della Vittoria, alla presenza della campionessa olimpica di ginnastica artistica Alice D'Amato, special guest dell'evento. Con l'apertura al pubblico, prevista per domani 13 novembre, il brand tra i leader mondiali nel settore del fitness arriva per la prima volta in Liguria, scegliendo il capoluogo regionale come punto di partenza.

Questa apertura è la n. 43 del marchio McFIT in Italia, la n. 47 considerando anche gli altri marchi di RSG Group Italia (Gold's Gym e John Reed Fitness).

Distribuito su 1.500 metri quadri e due livelli, il nuovo centro unisce la storicità dell'edificio al fitness contemporaneo. L'accesso avviene dallo storico portone ornamentale di via Brigata Liguria 2, che introduce alla reception e alla sala corsi al piano terra, dove parquet e finiture d'epoca sono stati preservati. Al piano interrato si sviluppa il cuore della palestra, con zona cardio, area pesi, macchinari isotonici di ultima generazione, spogliatoi e area relax, illuminati dalle vetrate storiche restaurate. Costruito tra il 1933 e il 1934, il Palazzo della Nafta è tutelato come bene di interesse culturale.

Alice D'Amato, genovese, oro alla trave e argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha commentato: "Essere qui oggi ha un significato speciale, perché Genova è la mia città ed è qui che è cominciato tutto. La palestra per me è sempre stata una seconda casa: il luogo dove si costruiscono disciplina, fiducia e costanza, giorno dopo giorno. Vedere nascere uno spazio così bello, in un palazzo che fa parte della storia di Genova, e pensato per essere aperto a tutti, è un bel messaggio per la città e per chi vuole iniziare a muoversi."

Samuele Frosio, CEO di RSG Group Italia, ha dichiarato: "Da oltre dieci anni investiamo in Italia, da nord a sud, creando posti di lavoro e valore per il territorio, e siamo orgogliosi di estendere oggi la nostra presenza a una città importante come Genova. Abbiamo scelto piazza della Vittoria perché è una cerniera urbana: un punto di passaggio e di incontro che collega parti diverse di Genova e rende il centro facilmente accessibile a chi vive, lavora o si muove in città. Il Palazzo della Nafta ci ha permesso di dialogare con l’identità architettonica genovese: il nostro concept non cancella la storia dell’edificio, ma si confronta con essa e trova la propria forza proprio nel contrasto tra antico e contemporaneo. Genova ha un carattere schivo, concreto e popolare, che si sposa naturalmente con McFIT, un marchio pensato per essere accessibile a tutti, per tipologia delle strutture, modalità di allenamento e offerta economica. Sappiamo però che qui non basta esserci: bisogna dimostrare la qualità e l’utilità concreta di ciò che si offre. Vogliamo che questa palestra sia un punto di connessione, un luogo in cui allenarsi, incontrarsi e scoprire un nuovo modo di vivere la città".

Alla cerimonia ha preso parte Vittoria Canessa Cerchi, Consigliera delegata ai rapporti con il mondo sportivo ed eventi sportivi del Comune di Genova, che ha portato il saluto dell'Amministrazione.

Dal 13 al 17 novembre, tutti i genovesi potranno allenarsi una volta gratuitamente per scoprire il nuovo centro. E a chi sottoscriverà un contratto uno di questi giorni, verrà regalata la quota di iscrizione di 39€.

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