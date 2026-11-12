Ginnastica, Alice D’Amato inaugura il nuovo centro McFIT nel cuore di Genova

Alice D'Amato, genovese, oro alla trave e argento a squadre ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha commentato: "Essere qui oggi ha un significato speciale, perché Genova è la mia città ed è qui che è cominciato tutto. La palestra per me è sempre stata una seconda casa: il luogo dove si costruiscono disciplina, fiducia e costanza, giorno dopo giorno. Vedere nascere uno spazio così bello, in un palazzo che fa parte della storia di Genova, e pensato per essere aperto a tutti, è un bel messaggio per la città e per chi vuole iniziare a muoversi."



Samuele Frosio, CEO di RSG Group Italia, ha dichiarato: "Da oltre dieci anni investiamo in Italia, da nord a sud, creando posti di lavoro e valore per il territorio, e siamo orgogliosi di estendere oggi la nostra presenza a una città importante come Genova. Abbiamo scelto piazza della Vittoria perché è una cerniera urbana: un punto di passaggio e di incontro che collega parti diverse di Genova e rende il centro facilmente accessibile a chi vive, lavora o si muove in città. Il Palazzo della Nafta ci ha permesso di dialogare con l’identità architettonica genovese: il nostro concept non cancella la storia dell’edificio, ma si confronta con essa e trova la propria forza proprio nel contrasto tra antico e contemporaneo. Genova ha un carattere schivo, concreto e popolare, che si sposa naturalmente con McFIT, un marchio pensato per essere accessibile a tutti, per tipologia delle strutture, modalità di allenamento e offerta economica. Sappiamo però che qui non basta esserci: bisogna dimostrare la qualità e l’utilità concreta di ciò che si offre. Vogliamo che questa palestra sia un punto di connessione, un luogo in cui allenarsi, incontrarsi e scoprire un nuovo modo di vivere la città".