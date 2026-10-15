Eurolega ancora amara per l'Olimpia: Milano perde anche con Dubai

Il terzo periodo è quello del crollo della squadra di Peppe Poeta, che va sotto di 17: a trascinare Dubai sono soprattutto Bacon e Kabengele, che chiuderanno il match come migliori realizzatori di squadra. Negli ultimi sette minuti dell’ultimo periodo, con 20 punti da recuperare, Milano si sveglia improvvisamente e, grazie ai tanti tiri liberi messi a segno rimonta quasi tutto lo svantaggio. Al Forum finisce 97-101: Bacon trascina Dubai con 29 punti; per l’Olimpia ci sono i 21 di Matthews e i 16 di Wright, ma c’è anche la quinta sconfitta nelle prime sei in Eurolega.