Eurolega ancora amara per l'Olimpia: Milano perde anche con Dubai

Un buon avvio e un ottimo ultimo periodo non sono sufficienti all’Olimpia, che in casa perde la quinta partita nelle ultime sei di Eurolega. Contro Dubai la squadra di Poeta parte fortissimo, prima di subire un parziale di 16-0 che la porta sotto di sei già al termine del primo quarto. Gli emiratini aumentano il vantaggio costantemente, fino agli ultimi 10’, quando Milano accorcia, senza però riuscire a rimontare: al Forum finisce 97-101.
L’approccio di Milano è ottimo: Cole e Matthews trascinano la squadra sul 18-7 nei primissimi minuti, prima di un blackout generale. Nei 150 secondi successivi, infatti, Dubai mette 16 punti consecutivi e ribalta completamente lo svantaggio, chiudendo poi il primo quarto sopra di sei. Il secondo periodo è piuttosto equilibrato, con la squadra italiana che nei minuti finali si riporta sotto grazie a nove punti di fila: all’intervallo è 49-56 per gli emiratini.
Il terzo periodo è quello del crollo della squadra di Peppe Poeta, che va sotto di 17: a trascinare Dubai sono soprattutto Bacon e Kabengele, che chiuderanno il match come migliori realizzatori di squadra. Negli ultimi sette minuti dell’ultimo periodo, con 20 punti da recuperare, Milano si sveglia improvvisamente e, grazie ai tanti tiri liberi messi a segno rimonta quasi tutto lo svantaggio. Al Forum finisce 97-101: Bacon trascina Dubai con 29 punti; per l’Olimpia ci sono i 21 di Matthews e i 16 di Wright, ma c’è anche la quinta sconfitta nelle prime sei in Eurolega.