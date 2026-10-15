BASKET

Eurolega ancora amara per l'Olimpia: Milano perde anche con Dubai

Altra sconfitta per la squadra di Peppe Poeta in Europa. Bacon devastante, Matthews e Wright non bastano

15 Ott 2026 - 22:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Un buon avvio e un ottimo ultimo periodo non sono sufficienti all’Olimpia, che in casa perde la quinta partita nelle ultime sei di Eurolega. Contro Dubai la squadra di Poeta parte fortissimo, prima di subire un parziale di 16-0 che la porta sotto di sei già al termine del primo quarto. Gli emiratini aumentano il vantaggio costantemente, fino agli ultimi 10’, quando Milano accorcia, senza però riuscire a rimontare: al Forum finisce 97-101.

L’approccio di Milano è ottimo: Cole e Matthews trascinano la squadra sul 18-7 nei primissimi minuti, prima di un blackout generale. Nei 150 secondi successivi, infatti, Dubai mette 16 punti consecutivi e ribalta completamente lo svantaggio, chiudendo poi il primo quarto sopra di sei. Il secondo periodo è piuttosto equilibrato, con la squadra italiana che nei minuti finali si riporta sotto grazie a nove punti di fila: all’intervallo è 49-56 per gli emiratini.

Il terzo periodo è quello del crollo della squadra di Peppe Poeta, che va sotto di 17: a trascinare Dubai sono soprattutto Bacon e Kabengele, che chiuderanno il match come migliori realizzatori di squadra. Negli ultimi sette minuti dell’ultimo periodo, con 20 punti da recuperare, Milano si sveglia improvvisamente e, grazie ai tanti tiri liberi messi a segno rimonta quasi tutto lo svantaggio. Al Forum finisce 97-101: Bacon trascina Dubai con 29 punti; per l’Olimpia ci sono i 21 di Matthews e i 16 di Wright, ma c’è anche la quinta sconfitta nelle prime sei in Eurolega.

Ultimi video

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

01:03
VIDEO FC ROMA SPQR, DONCIC E IL NUOVO STADIO DEL TENNIS MCH

Doncic sbarca a Roma per la nuova squadra di basket della Capitale: "Voglio vincere"

00:59
Basket estathè 3x3

Basket Estathè 3x3

00:48
DICH SHILEDS OLIMPIA DICH

Shields esalta Milano: "Orgoglioso di noi, dedica ad Armani"

01:28
DICH ARMONI BROOKS OLIMPIA DICH

Olimpia, gioia Brooks: "Siamo un grandissimo gruppo!"

01:04
Milano campione d'Italia

Basket: Milano campione d'Italia

01:42
MCH PARATA KNICKS SERALE MCH

Festa Knicks: il ricevimento al City Hall e i coriandoli

I più visti di Basket

Record storico per l'Nba: venduta per 14 milioni di dollari la maglia di Michael Jordan

Il Real Madrid espugna Assago: quarta sconfitta per l'Olimpia, Milano ultima in Eurolega

Bologna batte il Paris in trasferta e centra la terza vittoria in Eurolega

Bologna batte Venezia e si conferma in vetta, Milano torna al successo

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

 Peppe Poeta

Olimpia Milano, coach Poeta resta in sella: ribadita la piena fiducia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:42
Biathlon, Cdm: da sabato azzurri al lavoro a Ruhpolding
20:36
Atletica: morto a 80 anni Groppelli, ex primatista del peso
19:06
Tennis, 24 anni di squalifica per Stefan Milicevic: incontri manipolati
18:31
Basket, Olynyk: "Entusiasta dell'opportunità, Bc Roma ha talento"
18:19
Nuoto, CdM vasca corta: record europeo di Steenbergen nei 200 sl donne