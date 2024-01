Eurolega: altro ko per la Virtus Bologna, a Istanbul vince l’Efes  

BASKET

Seconda sconfitta consecutiva per la Segafredo, travolta 99-75 sul campo dell’Anadolu

© twitter Nel ventunesimo turno di Eurolega arriva la seconda sconfitta consecutiva per Bologna, travolta con il punteggio di 99-75 in casa dell’Efes. A Istanbul la Virtus non entra di fatto mai in partita, con Thompson e Bryant che salgono in cattedra tra le file dell’Anadolu. Per la squadra di Banchi pesano le tante palle perse: settimo ko al netto di quattordici successi, con Panathinaikos e Fenerbahce che si avvicinano al terzo posto degli emiliani.

ANADOLU EFES ISTANBUL-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

Seconda sconfitta di fila per Bologna, 99-75 in casa dell’Efes. La gara si mette in salita per gli ospiti fin dal primo periodo: con Shengelia in panchina la solidità difensiva latita, e i turchi ne approfittano subito. Thompson è micidiale dall’arco, mentre gli emiliani iniziano a collezionare numerose palle perse. Le cose non cambiano nei dieci minuti successivi: Bryant si scatena tra le file dei padroni di casa, con la Virtus che è sempre in affanno ad inseguire. Alla pausa lunga l’Efes è avanti 50-29, e nel terzo quarto il divario resta pressoché invariato: la Segafredo aumenta lievemente l’intensità difensiva, ma le percentuali non si alzano e non arrivano fiammate per dare il via alla rimonta. Gli ultimi dieci minuti servono soltanto per formalità: Banchi prova a spronare i suoi in time-out per la differenza canestri, ma Thompson e compagni continuano a segnare e ad aumentare il gap. Vince l’Efes 99-75, settimo ko in Europa per la Virtus (il secondo di fila), al netto di quattordici successi.

TABELLINO

Anadolu Efes Istanbul-Virtus Segafredo Bologna 99-75

Parziali: 26-15, 50-29, 73-54.

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 11 (3/8, 0/4, 5/6 tl), Beaubois 9 (2/4, 1/4, 2/2 tl), Thompson 26 (6/8, 4/4, 2/2 tl), Pleiss 6 (3/4, 0/2), Osmani (0/1, 0/1); Bryant 21 (5/6, 2/3, 5/5 tl), Oncel 1 (1/2 tl), Oturu 6 (3/3, 0/2 tl), Willis 9 (1/2, 2/6, 1/2 tl), Jones 10 (3/6, 4/4 tl). N.e.: Yldizli, Daum. All.: Can.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9 (2/4, 1/1, 2/2 tl), Belinelli 10 (4/8, 0/3, 2/3 tl), Hackett 6 (2/4, 0/1, 2/2 tl), Polonara 5 (1/1, 1/1), Zizic 2 (1/1); Lundberg 14 (2/2, 2/7, 4/4 tl), Pajola 5 (1/1, 1/2), Lomasz 3 (1/1, 0/1, 1/1 tl), Shengelia 3 (0/2, 0/1, 3/4 tl), Mickey 12 (1/2, 2/3, 4/4 tl), Dunston 4 (2/2), Abass 2 (1/2, 0/3). All.: Banchi.