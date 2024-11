Eurolega: a Bologna non basta una gran serata, vince ancora il Paris

PARIS BASKETBALL – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 81-78

Insabbiata nei bassifondi della classifica, la Virtus Segafredo Bologna fa visita alla squadra rivelazione fin qui di questa Eurolega: il Paris Basketball. I francesi sono infatti reduci da ben sette vittorie consecutive e si stanno dimostrando una delle realtà più interessanti nel massimo torneo continentale, dopo il trionfo dello scorso anno in EuroCup. Bologna ne è consapevole e decide di approcciare la gara in modo aggressivo, portandosi rapidamente sull’11-2 e costringendo coach Splitter a chiamare un time-out dopo soli centoventi secondi di gioco. Clyburn ha la mano rovente, soprattutto da dietro l’arco, mentre i parigini provano a colpire con la loro arma migliore: il ritmo. Ne esce un quarto d’apertura ricco di bei canestri e azioni veloci, chiuso con la Virtus avanti 24-21: assoluto protagonista è proprio l’ex CSKA e Anadolu Efes, autore di 15 punti in meno di otto minuti.

Bologna continua quindi a spingere anche nel secondo periodo, guidata dall’astuzia di Shengelia e da un Clyburn in totale fiducia. Il Paris però non si lascia scalfire, passando al contrattacco con Lo e Shorts: all’intervallo lungo il tabellone recita 44-38 per Parigi. La squadra di Banchi si presenta allora al secondo tempo con un gap da recuperare, ma vede i padroni di casa scappare via sul +11 con Hifi. I francesi attaccano con il piede premuto sull’acceleratore, mentre la Virtus prova a restare al passo con i liberi di Cordinier e Zizic. Le Vu Nere rientrano anche sul -2, ma bastano un paio di corse improvvise di Shorts per riallargare il vantaggio del Paris: gli ultimi dieci minuti iniziano quindi con i francesi avanti 69-61. I ragazzi di Splitter allungano fino al +14, ma poi Bologna si riporta sul -2 e dà vita all’ennesimo finale punto a punto. Diouf sbaglia però un paio di liberi molto pesanti e Shorts chiude l’incontro, regalando al Paris una vittoria per 81-78: a nulla serve l’ultima tripla di Belinelli. Si allunga così a otto la striscia di successi consecutivi per i francesi in Eurolega, mentre la Virtus vede peggiorare il proprio record: 2 restano le vittorie, salgono a 10 le sconfitte.