La Dolomiti Energia Trentino conquista una gran vittoria per 87-85 in rimonta da -16 nel Round 7 di BKT Eurocup 2024/25 contro il Joventut Badalona, salendo ad un record di 3-4 nel Gruppo A e tenendosi in corsa per i playoff. Il tabellino: Ellis 6, Cale 6, Ford 14, Pecchia 11, Niang 8, Forray, Mawugbe 6, Lamb 22, Bayehe 2, Zukauskas 12.