Trento, Ellis: "Sono ben lontano dall'essere un giocatore completo"

Siamo giovani e affamati, la Coppa Italia non ci ha saziati ma ci ha fatto capire che possiamo davvero competere con chiunque. Se devo dare un voto all'annata della squadra, direi 9. Abbiamo un gruppo incredibile che si è dimostrato davvero solido, con una chimica subito efficace. Abbiamo stabilito il nuovo record di punti in classifica nella regular season di LBA. Il voto alla mia stagione? Dal 7 all'8: sono migliorato in diverse parti del campo, ora gioco stabilmente in cabina di regia e mi viene chiesto di dare una direzione alla squadra, di prendermi delle responsabilità superiori. Ma non basta, devo continuare a lavorare duro ogni giorno perché il mio percorso è ancora molto lungo e sono ben lontano dall'essere un giocatore completo. La NBA rappresenta il sogno di tutti, l'approdo definitivo per qualunque giocatore. Chi può sapere cosa accadrà in futuro, magari un giorno arriverà il mio turno e mi giocherò le chances in America. Per ora preferisco restare concentrato su quel che devo fare, ossia allenarmi tutti i giorni, giocare duro, migliorare in tanti aspetti del mio gioco".