Premiato al termine della finale contro Milano, Quinn Ellis è stato riconosciuto come miglior uomo assist (24 nelle 3 gare della competizione) e Best Offensive Player della Coppa Italia 2025. Per il play britannico di Trento, alla prima partecipazione in carriera alla rassegna torinese, 11.7 punti, 8 assist e 20.7 di valutazione di media.