Riferendosi a quanto scritto da Il Mattino, la prossima aggiunta in casa Napolibasket sarà sotto canestro. Il sostituto di Ben Bentil, trasferitosi settimana scorsa all'ASVEL, è stato individuato in John Egbunu. Per il nigeriano, impiegato a inizio stagione in Cina (Ningbo Rockets e Shanghai Sharks) e sondato in estate anche dalla Virtus Bologna, si tratterebbe di un ritorno in LBA dopo l'esperienza a Varese nel 2021.