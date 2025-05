Trapani, Eboua: "Faye e Faried? Dovremo pareggiare la loro energia"

Ospite nelle trasmissioni di Telesud, rete ufficiale del Trapani Shark, Paul Eboua ha parlato dell'avvicinamento dei siciliani ai primi playoff di Serie A della storia della società: "L'ultima sconfitta a Bologna? Le sensazioni sono che non abbiamo eseguito bene il game-plan, approcciando non al meglio la partita. Stiamo lavorando per gli errori fatti contro Bologna per poter essere pronti per i playoff. Siamo arrivati all'overtime perché non abbiamo mai mollato, siamo rimasti attaccati. La nostra è una squadra con tanto talento individuale, una grande forza. Sappiamo correre, giocare insieme. Questo ci aiuta a rientrare anche quando subiamo parziali. La serie con Reggio? Siamo una squadra allenata bene, con un grande coach come Repesa che ci conosce e sa come far uscire il meglio da ognuno di noi. Adesso stiamo pensando solo alla prima partita, senza guardare oltre e fare calcoli. Siamo carichi, stiamo lavorando bene. Siamo in forma e pronti per la battaglia. Faried? Ha tantissima esperienza, anche in NBA. Sa giocare molto fisico e per la squadra, con tanta energia. Dobbiamo pareggiarla come con Faye, che sta crescendo esponenzialmente negli ultimi anni. Dovremmo pareggiare la loro energia".