Milano, Diop: "Ora sto tornando al mio livello"

Sulle pagine del Quotidiano Sportivo odierno, Ousmane Diop ha raccontato il rientro dal recente infortunio alla caviglia, che ne ha interrotto la prima esperienza in Eurolega con l'Olimpia Milano: "Ero un po' spaventato dopo l'infortunio alla caviglia di far fatica nel rientro, invece sto tornando al mio livello. Sono contento di non aver avuto difficoltà". Il segegalese ha parlato anche del gruppo di lavoro trovato in biancorosso: "Siamo un gruppo nuovo, dovevamo sicuramente conoscerci tra di noi e con lo staff tecnico. Ora sembra che abbiamo trovato l'equilibrio, soprattutto in EuroLeague. Mi dispiace un po' per il campionato, perché sappiamo che possiamo fare meglio. Certamente è un momento positivo in Europa, ma non vogliamo accontentarci, sappiamo che è una competizione lunghissima".