11 punti di Dimitrijevic nella vittoria macedone sulla Polonia (88-74)

La Macedonia del Nord di TJ Shorts (top scorer di serata con 23 punti) già eliminata, la Polonia del CT Milicic qualificata dall'inizio del gruppo H di qualificazione a EuroBasket 2025 in quanto paese ospitante: la sfida di Skopje non presentava grandi stimoli a livello di risultato, ma i padroni di casa hanno onorato l'impegno sin dal primo possesso (26-19 il parziale del 1° quarto). Gli occhi "italiani" erano puntati su Nenad Dimitrijevic: dopo una Coppa Italia complicata, il play dell'Olimpia Milano ha trovato una serata da 11 punti (3/10 al tiro), 5 rimbalzi e 7 assist in quasi 28' sul parquet.