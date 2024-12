Cavina crede nella Vanoli: "La vittoria con Varese ha dato consapevolezza"

Si intravede un po' di sereno nell'orizzonte della Vanoli Cremona. Dopo le difficoltà iniziali, la formazione di Demis Cavina ha trovato il secondo successo in LBA Serie A: "La vittoria contro Varese ha dato consapevolezza alla squadra - spiega ai nostri microfoni. Dopo una serie di partite ben giocate dove non siamo riusciti a trovare il risultato, vincere in questa maniera ci dà fiducia. Soprattutto in vista di una partita così difficile come quella di Treviso".