Tortona, De Raffaele: "Poca tensione mentale, tocca ricostruire"

Appena reduce dalla sconfitta casalinga maturata con Treviso (90-95), così si è espresso in conferenza stampa Walter DE Raffaele, coach della Bertram Yachts Tortona: "Complimenti a Treviso, è stata molto brava a stare sempre nella partita e ad approfittare degli errori che abbiamo commesso, senza mai mollare ogni volta che abbiamo dato lo strappo. Noi, invece, come il famoso detto di un grande coach abbiamo dato una bella pedata al secchio del latte, perché abbiamo vanificato quanto fatto a Milano la settimana scorsa con una sconfitta dura da digerire. Temevo la nostra attitudine mentale nel saper replicare l’intensità avuta a Milano: abbiamo proposto una difesa di basso livello per tutti i 40', con errori di comunicazione e disattenzione sulle caratteristiche degli avversari. Tutti segni di poca tensione mentale e consapevolezza di quanto questa partita potesse essere pericolosa. Evidentemente non sono stato bravo a trasmetterla in settimana ai giocatori. Come ho detto loro negli spogliatoi a fine gara, dobbiamo nuovamente rimboccarci le maniche. Al di là dei nostri limiti competiamo contro tutti, però ci tocca un’altra volta ricostruire ancora".