Tortona, De Raffaele: "Tenerife? Stimolo a fare qualcosa di clamoroso"

Le pagine di Tuttosport hanno accolto le parole di Walter De Raffaele, coach della Bertram Yachts Tortona in merito alla settimana vissuta in BCL (vittoria con Würzburg, passaggio ai quarti di finale e accoppiamento con Tenerife): "Ci siamo qualificati contro una squadra di grande qualità, molto solida. Con Würzburg è stata la partita dura che ci aspettavamo, con Vital che ha giocato in grande difficoltà fisica, però in una atmosfera bellissima, il palasport di Casale pieno. La qualificazione è veramente bella, dà una dimensione europea a una società affacciatasi l'anno scorso e gratifica tutti, dalla proprietà ai giocatori. Un bel risultato. Ed è un bel segnale di competitività per il movimento che due italiane siano tra le prime 8. Tenerife? Una squadra fortissima, che conosce bene la competizione e l'ha vinta due volte. Un grande stimolo a fare qualcosa di clamoroso, contro una corazzata. È un passo per farci capire dove vogliamo tendere. A questo punto un'avversaria vale l'altra".