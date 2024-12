Tortona, De Raffaele: "Cittadella dello Sport? Una nuova era"

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, coach Walter De Raffaele ha analizzato il momento della sua Bertram Yachts Tortona (3 vittorie consecutive in LBA, Play-In contro il Peristeri in BCL dal 7 gennaio): "(Contro Trento) È stato un successo di squadra, ottenuto esprimendo grande qualità. Mancava Gorham e siamo andati in campo con 4 stranieri sapendo di avere altre risorse, i nostri italiani. Tutti, nei gruppi che alleno, devono essere utili, non ne faccio una questione di passaporto. La Serie A esprime grande dinamismo, è un bene per tutti. Credo che nel nostro cammino sia mancata la capacità di gestire adeguatamente, in alcuni momenti, possessi determinanti sull'esito della singola partita. Dobbiamo far tesoro dagli errori e imparare per non commetterli più. Cittadella dello Sport? Siamo emozionati, elettrizzati e felici di poter essere attori protagonisti del nuovo Palazzo, ma anche di tutta la Cittadella. Ci sentiamo come dei bambini che sono prossimi a scartare un regalo. A me è capitato anche a Livorno, sono un uomo fortunato. È un dono della nostra dirigenza a tutta la città e ai tifosi che da anni si sono spostati verso Casale per le partite interne, non facendo mani mancare il loro calore. Tutti aspettano quel momento che inaugurerà, per il club e il territorio, una nuova era. La forza di questa società è nel suo equilibrio, di non aver mai voluto fare un passo più lungo della gamba. La nuova struttura porterà solo vantaggi e darà alla Bertram un connotato europeo. Le idee resteranno le stesse che passano sulla ricerca di giocatori, italiani e stranieri, in grado di farci crescere sempre di più".