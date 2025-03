Tortona, De Raffaele: "Alla fine senza energie, resilienza proverbiale"

A pochi istanti dal libero decisivo di Baldasso e dalla vittoria contro l'AEK Atene in BCL (83-82), coach Walter De Raffaele ha commentato così la prova della sua Bertram Yachts Tortona: "Questa è una vittoria dall’alto significato per noi, ottenuta contro una grande squadra, una società di grande tradizione e con grandi tifosi: come club dobbiamo essere onorati di aver vissuto una gara in un’atmosfera del genere e averla portata a casa. Abbiamo lottato per tutta la partita contro una squadra che ha giocatori che hanno fatto una lunga carriera in Eurolega come Kuzminskas, Hubb e Hale che hanno segnato tiri difficilissimi. Ma non abbiamo mai mollato, abbiamo anche reagito all’infortunio di Vital, onestamente siamo arrivati alla fine senza energie ma la resilienza di questa squadra è stata ancora una volta proverbiale".