De Raffaele torna a Venezia: "Provo tanto amore, scritta una storia pazzesca"

Intervistato dai media locali veneziani e piemontesi, il coach della Bertram Derthona Tortona Walter De Raffaele si appresta a tornare a Venezia per la sfida da ex: "Provo tanto amore per quello che abbiamo vissuto a Venezia in 13 anni dentro e fuori dal campo con la mia famiglia. Abbiamo costruito e scritto una storia pazzesca, anni clamorosi di risultati e rapporti con club, proprietà, dirigenti, giocatori e tifosi. Sono sentimenti di amore che non spariranno mai. Essendo molto empatico ed emotivo, e avendo tanti amici a Venezia che domenica ci saranno, non sarà semplice. Sono molto legato a tutti a tifosi, abbiamo vissuto momenti indimenticabili e forse mai più replicabili".