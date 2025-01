De Raffaele: "Occhio Tortona, Napoli ha cambiato volto"

Il coach della Bertram si prepara alla prossima sfida di campionato per dar seguito alla grande vittoria con Trento e non si fida dell'avversario. "Napoli è una formazione che ha cambiato completamente volto, con un quintetto che come nomi ha tanti giocatori di livello di Eurolega. Soprattutto in casa ha la capacità di segnare tanti punti, in tanti modi e con tanti giocatori, da Pullen a Zubcic, da Green a Bentil. Ama correre il campo, sarà quindi molto importante impattare questa loro capacità, rallentarli, perché individualmente hanno tanto talento. In attacco l’elemento fondamentale per noi sarà l’idea di condividere la palla".