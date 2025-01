De Raffaele: "In Coppa Italia con grande entusiasmo. Vi svelo il segreto di Tortona"

Coppa Italia e Champions League: in quale competizione pensa che avrete maggiori possibilità di arrivare in fondo?

"Sinceramente non lo so, sono due competizioni clamorosamente antitetiche. La Champions va sul lungo termine, la Coppa Italia è una manifestazione a sé stante, sono tre giorni magici che una squadra deve vivere, e quindi i risultati come si è visto negli ultimi anni sono aperti. Noi cercheremo di fare il meglio possibile in entrambe le competizioni, cercando di affrontarle con grande entusiasmo, soprattutto perché siamo riusciti ad arrivarci".