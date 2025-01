Christian Vital, la linfa che ha spinto Tortona alle Final Eight di Coppa Italia

Tortona-Scafati, 91-91 dopo 38 minuti. La Bertram ha bisogno di una vittoria per blindare l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia. È qui che la difesa di Tortona cresce e si fa trascinare in attacco da Christian Vital, ancora una volta: due triple per il 99-94 finale che vale i due punti e la qualificazione. Il tabellino dell'americano a fine serata dice 22 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con 29 di valutazione, un'altra grande prestazione per confermarsi perno fondamentale della squadra allenata da Walter De Raffaele: "Non abbiamo giocato bene - ha ammesso a fine gara -, ma la nostra è una squadra davvero che non molla mai, che trova risorse da chiunque, Biligha e Denegri sono stati due giocatori importanti, al di là dei canestri risolutivi di Vital".