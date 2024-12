Tortona, De Raffaele: "Abbiamo giocato davvero connessi"

Nella conferenza stampa a margine del 61-77 con cui la Bertram Yachts Tortona è tornata vittoriosa dalla trasferta di BCL a Chemnitz, così ha parlato coach Walter De Raffaele: "Prima di tutto voglio congratularmi con l’organizzazione della società di Chemnitz, con i suoi tifosi, c’era una grande atmosfera nel palazzetto, è stato un piacere giocarci e contro una squadra forte. Abbiamo giocato una gara molto solida, specialmente in difesa. Era una partita importante per noi, soprattutto per rispondere alla nostra sconfitta nell’ultima sfida in campionato. Come ho detto ai giocatori, abbiamo giocato davvero connessi, concentrati difensivamente e offensivamente. Siamo contenti di come sia andata e ora dobbiamo continuare così".