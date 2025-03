De Pol: "Rinnovo Christian-Trieste? Sarebbe logica continuazione"

Il Piccolo (ed. Trieste) propone oggi una lunga intervista a Sandrino De Pol, simbolo del basket italiano cresciuto nella città giuliana e ora commentatore RAI, sull'evoluzione del progetto della Pallacanestro Trieste: "Il rinnovo di Jamion Christian? Sarebbe la logica continuazione del percorso che Michael Arcieri ha costruito nel suo anno e mezzo di lavoro. Un cammino comune cominciato lo scorso anno ed esaltato dalla promozione in A. Esiste un rapporto forte tra la proprietà, il generai manager e il coach, una identità di vedute che sul campo anche quest'anno ha trovato modo di esprimere una pallacanestro piacevole e sostenuta da ottimi risultati. Servirà l'apporto di tutti perché se è vero che nel breve periodo le assenze si possono gestire, è altrettanto vero che alla lunga rischi di pagare dazio. Nessuna squadra può permettersi di regalare due giocatori come Valentine e Ross, a maggior ragione non può farlo Trieste che sul talento dei suoi fantasisti ha puntato gran parte delle sue fiches sul tavolo verde del campionato. Contro Treviso e Scafati chi è sceso in campo ha saputo sopperire all'assenza dei compagni andando molto oltre le difficoltà: era normale vivere un momento di down e quando l'asticella si è alzata, come è successo a Trapani, la squadra ha avuto un calo che ritengo fisiologico. Corsa Playoff? Difficile, in questo momento, capire chi rischia di restare fuori (una tra Trieste, Reggio Emilia, Tortona e Venezia). Più che difficile, in questo momento, direi impossibile. Sono tutte ottime squadre, la differenza la faranno piccoli dettagli".