Datome lancia l'Italbasket: "L'obiettivo è andare al Mondiale"

"Bisogna essere bravi, e noi cerchiamo di essere il più pronti possibile, e anche un po' fortunati. Anche le altre squadre non avranno giocatori NBA, ma qualcuno come l'Islanda e l'Inghilterra non ce l'ha mai e quindi il delta tra la loro miglior squadra possibile e quella schierabile con le finestre è molto più sottile rispetto al nostro. Le energie saranno incentrate su questo e sul costruire una nuova identità perché, a prescindere dal fatto che in campo vada Fontecchio o chi lo sostituirà a novembre, la maglia è la stessa e l'identità di gioco deve essere simile". E proprio quello dell'identità è un tasto sul quale battere perché "ci stiamo strutturando per farci trovare il più pronti possibile ai prossimi impegni. Banchi sta cercando di attraversare anche strade un po' diverse dal solito per mappare meglio i ragazzi e per mettere in campo la squadra più competitiva o quella più affamata, fattori che possono fare la differenza", sottolinea Datome.