Cremona, colpaccio salvezza: Willis rovina la festa di Trapani

La Vanoli Cremona fa lo sgambetto ai Trapani Shark (85-80) e trova due punti pesantissimi in ottica salvezza. Non solo perché si porta così al terz'ultimo posto in classifica superando Pistoia (8 punti) e Napoli (10 a pari merito), ma soprattutto perché trova una straordinaria iniezione di fiducia dopo una partita approcciata fin dalla palla a due con enorme determinazione, e con ben quattro giocatori ad andare in doppia cifra. Uno su tutti ha avuto la bravura e la capacità di rendersi determinante: è Payton Willis, in ombra nell'ultima parte della gestione Demis Cavina, ora nuovamente decisivo con Pierluigi Brotto sulla panchina di Cremona.