Cremona, il presidente Vanoli: "Salvezza? Siamo abituati a lottare"

Intervistato da Fabrizio Barbieri su La Provincia - Cremona, il presidente della Vanoli Basket Cremona, Aldo Vanoli, ha fatto il punto sulla stagione della sua squadra: "Contro Napoli è stata una vittoria bellissima, in un ambiente ideale. Però io sono un concreto e non voglio che si facciano troppi voli. Piedi piantati a terra, ci sono altre nove gare dal peso importante. Siamo ormai abituati a lottare. Abbiamo vissuto un paio di retrocessioni e conosciamo quanto sia necessario sputare sangue ogni gara. Contro Napoli è stata una di quelle gare dove le pulsazioni non sono mai scese sotto i 100...".