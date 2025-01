Cremona, Brotto: "Contro Scafati una partita crocevia"

Pierluigi Brotto, coach Vanoli Basket Cremona: "Giochiamo contro Scafati una partita crocevia per il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza. Scafati è una squadra dal grande potenziale offensivo: ha due giocatori nelle prime posizioni della classifica marcatori, come Elijah Stewart e Rob Gray che è il primo marcatore del campionato, e questo garantisce loro 40 punti di media a referto. Hanno poi Cinciarini che è un direttore d'orchestra di prim'ordine ed è top negli assist, quindi a livello offensivo sono una squadra veramente talentuosa e pericolosa. A livello di gioco, invece, hanno cambiato allenatore due settimane fa, per cui vengono da due partite diverse: la prima fatta a Tortona, dove sono stati al limite della perfezione e hanno perso al fotofinish; un'altra invece giocata in casa contro Trapani, dove hanno fatto più fatica in una partita di up and down, in cui sono andati sotto, hanno recuperato e poi hanno avuto ancora dei problemi. A livello di gioco è più difficile inquadrarli e definirli. Penso che sarà una partita difficile; spero che i miei giocatori non vedano l'ora di giocarla e abbiano il desiderio di portare a casa il risultato".