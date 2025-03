Brescia, Cournooh: "Trento ha punti di contatto con Trapani"

Ospite di "Basket Time", approfondimento dedicato alla Germani Brescia su "Teletutto", la guardia biancoblu David Cournooh ha presentato la prossima sfida che attende gli uomini di Poeta (trasferta a Trento, domenica 30, ore 18.15): "L’Aquila ha punti di contatto con Trapani. Ci aspetta una partita sulla falsariga di quella disputata al PalaShark. Dovremo essere bravi a evitare che i nostri avversari corrano. Per il resto, dobbiamo pensare a noi stessi e approcciare la gara nel modo corretto. Le sconfitte nel finale con Milano e Trapani? In entrambe le partite in questione avremmo dovuto essere maggiormente cinici, specie nella battute finali. Il futuro? Spero proprio di restare qui. Sarei davvero felice. Il club ha dimostrato, negli anni, di proporre stagioni di grande qualità".