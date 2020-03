Coronavirus, Messina: "E' come essere in guerra"

Intervistato da SportsCenter su Espn, la trasmissione sportiva più seguita negli Stati Uniti, Ettore Messina ha spiegato come l'Italia sta vivendo l'emergenza coronavirus. "Questa situazione di emergenza ci ha unito tutti in Italia, c'è un forte senso di appartenenza, voglia di stare assieme, e di gratitudine, direi ammirazione per i medici, infermieri, per le persone che lavorano negli ospedali perché stanno fronteggiando una crisi seconda a nessun'altra - ha spiegato il coach dell'Ax Milano -. E' un po' come essere in guerra. Esiste un forte senso di emergenza che tutto il paese sta cercando di vivere con coesione".