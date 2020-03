Coronavirus, Gallinari: "In Italia non l'abbiamo preso sul serio, ora dobbiamo essere squadra"

"Abbiamo fatto un errore non prendendolo sul serio in Italia e ora siamo il secondo o il terzo peggior paese al mondo alle prese con questo virus. Spero che gli Usa non facciano lo stesso errore". Da Oklahoma City, dove è in quarantena dopo la sospensione dell'Nba, Danilo Gallinari parla dell'emergenza coronavirus, "La situazione è seria - ha detto l'azzurro, in forza ai Thunder, in un'intervista al New York Times, "Vedo però che in Italia, proprio ora, che sta migliorando, i cittadini devono comportarsi nel modo giusto e seguire le linee e le regole decise dal governo. Dobbiamo essere una squadra".