Nba: Rudy Gobert positivo al coronavirus, regular season sospesa

Primo giocatore con il coronavirus anche in Nba: si tratta di Rudy Gubert di Utah. La positività del francese, arrivata un paio d'ore prima della palla a due, ha fatto subito rinviare la partita tra Jazz e Thunder del nostro Gallinari con la gente che era già sugli spalti e la Nba ha deciso di sospendere l'intera regular season. Il lungo non era presente alla Chesapeake Energy Arena perché già in quarantena preventiva. Anche OKC in isolamento.