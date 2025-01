Virtus, possibili 2 mesi di stop per Clyburn: niente Coppa Italia

Stando a quanto riportato da La Repubblica e Il Resto del Carlino, l'infortunio patito da Will Clyburn durante Reggio Emilia-Virtus di domenica sarebbe una fascite plantare al piede sinistro. I tempi stimati del pieno recupero da un problema simile si aggirano intorno alle 8 settimane, impedendo all'ex Efes di rientrare in tempo per la Frecciarossa Final Eight: è probabile che le Vu Nere investiranno per un sostituito pescando dal mercato degli stranieri, anche se è ancora presto per ipotizzare nomi.