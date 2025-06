"In questo momento non lo so. Vedremo domani. Non so niente, probabilmente è un problema muscolare. Ma non ne sono sicuro, attendiamo domani (oggi, nda)": le parole di coach Ivanovic al termine della sconfitta in gara-2 contro Milano sono riferite alle condizioni di Will Clyburn, rientrato negli spogliatoi della Segafredo Arena nel corso del 3° quarto.