Christmas Day: primo successo per Miami, Milwaukee travolge Golden State

NBA

Il Basket americano non abbandona le proprie tradizioni. Il Christmas Day inizia con la gara tra Miami e New Orleans. Gli Heat superano i Pelicans 111-98 e ottengono il primo successo stagionale che riscatta la sconfitta all'esordio contro Orlando, mentre i Milwaukee Bucks travolgono 138-99 i Golden State Warriors, toccando anche il +40 nell’ultima frazione di gioco e mandando quattro giocatori in doppia cifra.

MIAMI HEAT-NEW ORLEANS PELICANS 111-98

La prima vittoria natalizia va a Miami che supera New Orleans. Gli Heat, dopo la sconfitta all’esordio contro i Magic, ottengono il primo successo stagionale nonostante l’infortunio di Jimmy Butler a metà partita. Grande protagonista è Duncan Robinson, che segna 6 triple su 8 tentativi nel primo tempo (nuovo record per le partite di Natale) e chiude con 23 punti, miglior realizzatore di squadra, accompagnato da Goran Dragic (18 punti e 9 assist) e Bam Adebayo (17 punti). Ai Pelicans non basta lo strapotere fisico di Zion Williamson che mette a segno 32 punti e 14 rimbalzi. Altra partita senza canestri dal campo per Nicolò Melli, ala italiana di New Orleans, che nei 9 minuti e 22 secondi passati in campo sbaglia le due triple tentate, firma un solo libero su due, e chiude con due falli.

MILWAUKEE BUCKS-GOLDEN STATE WARRIORS 138-99

Dopo la sconfitta rimediata per mano dei Nets della super coppia Durant-Irving, gli Warriors si ritrovano ancora di fronte un avversario nettamente superiore. I Bucks vincono con un poco discutibile +39, dominando tutti i quarti (solo nel secondo il distacco è stato minimo) e concludendo 138-99. Khris Middleton è stato il grande protagonista con 31 punti, 4 rimbalzi e 5 assist mentre Giannis Antetokoumpo ha chiuso in doppia doppia con 15 punti e 13 rimbalzi. Stephen Curry ha provato a limitare i danni per Golden State con 19 punti. Buona anche la prova del rookie James Wiseman con 18 punti e 8 rimbalzi.