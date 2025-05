Trieste, Christian: "Prestazione imbarazzante, giocato come al campetto"

L'85-80 di Masnago contro Varese è stato commentato con toni estremamente duri da Jamion Christian, coach della Pallacanestro Trieste: "Non ho molto da dire stasera. Una prestazione imbarazzante. Sono imbarazzato di essere allenatore di questa squadra stasera, non solo per il risultato ma per la performance espressa. La nostra difesa sul pick and roll a volte è stata tremenda, altre volte ok. La nostra abilità di essere pronti a tirare in momenti chiave non c'è stata. Non abbiamo eseguito niente in attacco, abbiamo solo giocato come al campetto per 40'. Non è il modo in cui si gioca una pallacanestro vincente in questo momento dell'anno".