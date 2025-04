Trieste, Christian: "Trento? Serve partita completa sui due lati"

Alla vigilia della sfida casalinga che anticipa la Pasqua della Pallacanestro Trieste, il coach dei giuliani Jamion Christian ha presentato la gara contro la Dolomiti Energia Trentino: "Dobbiamo continuare a essere combattivi, abbiamo giocato una gran partita contro di loro a Torino e ci è mancata solo la vittoria finale. Sono tra le squadre più solide in questa stagione per come giocano difensivamente e come muovono la palla in attacco, quindi questa sarà una sfida difficile. È un’opportunità per rimetterci in piedi, ma io ho fiducia nella squadra e mi è piaciuto quello che ho visto in settimana. L'ultima uscita con Venezia? Una sconfitta è una sconfitta: per noi l’importante è imparare qualcosa, migliorarsi sempre e lo abbiamo fatto dopo ogni partita. Venezia ha giocato una partita incredibile e noi abbiamo fatto male, voglio solo vedere una reazione. È una buona opportunità per ritrovare concentrazione e mettere le nostre energie nella direzione giusta. Ora abbiamo fatto una bella settimana di allenamento, dobbiamo portare questo lavoro in campo e farlo per 40'. Giocare contro di loro richiede – sono tra le migliori squadre nell’essere aggressivi e arrivare in area – di vincere i matchup individuali. Anche difensivamente sono eccezionali a livello di fisicità e quindi serve una partita completa sui due lati, lavorare bene in uno contro uno ma anche andare a canestro e fare le giocate giuste. Dobbiamo giocare al nostro ritmo e muovere la palla come vogliamo, muoverci nelle posizioni giuste per attaccare: tutte cose che non abbiamo fatto domenica scorsa, dobbiamo battere una di queste squadre forti in difesa e questa sarà una grande opportunità per vedere se possiamo mantenere il livello alto in attacco e riuscirci anche sul lato difensivo".