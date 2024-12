Christian, Trieste: "Questo gruppo vive e gioca con una gioia incredibile"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: “Questo gruppo vive e gioca con una gioia incredibile. Quindi, questa settimana non è stata difficile. Erano entusiasti di avere un giorno libero per Natale, ma anche di tornare ad allenarsi. Hanno riconosciuto il percorso che stiamo facendo e la qualità della squadra che affronteremo domenica, quindi erano ansiosi di tornare al lavoro. Venezia è una squadra che, per tutto l’anno, ha affrontato un’enorme quantità di difficoltà, tra infortuni e acciacchi. Non possiamo controllare ciò che succede a loro. Anche noi abbiamo avuto la nostra dose di difficoltà, quindi non possiamo preoccuparci di quello che accade agli altri. L’unica cosa che possiamo controllare è il nostro impegno, la nostra concentrazione e la nostra costanza domenica. Siamo consapevoli che Venezia è una squadra molto forte e che da anni è ai vertici in questo campionato. Sono ben allenati, hanno giocatori di altissimo livello, ma penso che anche noi abbiamo giocatori eccellenti, che stanno mostrando un livello di fame e determinazione davvero eccezionale in questo momento. La nostra fisicità sarà molto importante. Entrambe le squadre sono eccezionali a rimbalzo, sia in attacco che in difesa. Entrambe sono davvero solide nella difesa a metà campo, quindi sarà fondamentale lavorare bene a rimbalzo e in difesa, assicurandoci che, in attacco, riusciamo a trovare gli spazi necessari per creare opportunità facili per noi. Sono la miglior squadra del campionato nel difendere i tiri da due, credo con una percentuale del 46%, un dato straordinario".