Christian: "Trieste, occhio alle capacità offensive di Scafati"

Coach Jamion Christian ha presentato l'impegno di campionato sul parquet di Scafati. "Giocare in trasferta in LBA è sempre difficile, soprattutto contro Scafati, che ha una grande capacità offensiva non solo con Gray, ma con tanti altri giocatori che possono segnare molto e con facilità. Hanno un grande facilitatore, Cinciarini, e una squadra davvero tosta. Dovremo giocare la nostra miglior partita della stagione a livello difensivo. Siamo stati molto bravi nell'ultimo mese, dobbiamo continuare contro una squadra che segna a ripetizione".