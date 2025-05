Trieste, Christian: "Brescia? No emozioni, ma intelligenza e durezza"

La consueta conferenza stampa pre partita di Jamion Christian, coach della Pallacanestro Trieste, si trasforma in una presentazione della serie playoff in occasione della vigilia delle sfide con Brescia: "I playoff rappresentano un’opportunità incredibile per mettere insieme un’intera stagione di lavoro. Sarà la squadra che avrà più entusiasmo, che avrà la capacità di continuare a imparare nel corso della serie, che riuscirà a curare i dettagli in modo competitivo ad andare avanti. Credo che la nostra squadra sia sicuramente in grado di farlo. Brescia è stata una delle migliori squadre del campionato per tutta la stagione. Hanno un allenatore candidato a coach dell’anno, un ragazzo che ha fatto un lavoro incredibile guidandoli per tutta la stagione. Sarà difficile. Presentano alcune sfide per il modo in cui possono giocare sotto canestro. In particolare, il numero di falli che subiscono nel corso della partita e che non sono falli di tiro. Per questo motivo è necessario giocare in maniera davvero solida, senza emozioni, ma con intelligenza e durezza.

Lo ripeto, dobbiamo fare un ottimo lavoro di transizione difensiva, e loro sono migliorati difensivamente, quindi dobbiamo proteggere la palla e segnare. È importante poter giocare per qualcosa di significativo. Ci piace questo livello di competizione e questo livello di cameratismo. Le migliori squadre in questo periodo dell’anno trovano il modo di crescere insieme. Dobbiamo farlo se vogliamo continuare a giocare in questo campionato".