Trieste, Christian: "Non abbiamo trovato un modo per battere Brescia"

Jamion Christian (coach Pallacanestro Trieste) ha commentato così il 93-90 con cui i giuliani sono usciti sconfitti dalla trasferta a Brescia: "Molto semplice, ancora non abbiamo trovato un modo per battere questa squadra. Sono una delle migliori in Serie A e lo hanno dimostrato stasera. In alcuni momenti decisivi non siamo riusciti a fare tutte le giocate necessarie. Sono incoraggiato dall'abilità di tornare vicini negli ultimi minuti, di rimanere lì e avere il tiro per pareggiare la partita. Cercheremo di capire come battere questa squadra e miglioreremo".