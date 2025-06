Matteo Chillo: "Futuro? Con Reggio Emilia nulla di definito"

Intervistato dalla Gazzetta di Reggio, l'ala grande/centro in scadenza di contratto con la UNAHOTELS Reggio Emilia ha parlato del suo futuro: "Ancora non c'è nulla di definito, l'accordo biennale è concluso, vedremo cosa accadrà. Di sicuro adesso è un po' troppo presto, sarebbe bello che il mercato fosse già così avanti, ma si dovrà aspettare e vedere un po' cosa accadrà. Il 2024/25 di Reggio? Abbiamo fatto un buon cammino. In coppa, poi, guardando contro chi abbiamo perso, direi che fare di più era impossibile, Malaga era davvero forte e non a caso ha vinto la BCL. In LBA campionato sarebbe sicuramente piaciuto vincere almeno una gara ai playoff: abbiamo giocato forte e intensi, soprattutto in gara 1 e poi in casa, e chiudere con almeno una vittoria sarebbe stata un'altra soddisfazione, ma va detto che Trapani è davvero una squadra con grandi qualità, nulla da discutere. Il mio rendimento? Sono soddisfatto, quando ho avuto spazio ho sempre cercato di dare una mano, in difesa, con un tiro, in tutti i modi possibili, sempre pensando alla squadra".