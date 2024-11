Altra vittoria per la Betram Derthona Tortona in Champions League, la quarta in altrettante giornate. Benfica battuto 77-71 al PalaEnergica Paolo Ferraris. Il tabellino: Strautins 18, Vital 14, Severini 12, Kuhse 11, Kamagate 9, Weems 6, Denegri 5, Gorham 2, Zerini, Candi, Biligha, Baldasso.