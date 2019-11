Ceron, l'incubo è finito: può tornare a giocare

Il suo sorriso testimonia la sua serenità. Marco Ceron ora è felice. È trascorso un anno dal 12 novembre 2018, quel maledetto Brescia-Torino, una gomitata accidentale di Mohamed Jaiteh e la frattura dell’osso temporale della scatola cranica. Ora, dopo due interventi e una placca al titanio prodotta con una stampante in 3D, è arrivata l'idoneità sportiva. Il 27enne di Mirano, guardia della Leonessa Brescia, non vede l'ora di tornare in campo, ma già allenarsi con i compagni lo rende felice.