Vela: torna a Lecco la Coppa dei Bravi Interlaghi a scopo benefico

Una regata di alto livello e a scopo benefico. Torna a Lecco la "Coppa dei Bravi Interlaghi" di vela, in programma nel weekend dal 13 al 15 novembre e presentata ufficialmente oggi nella sede della Società Canottieri Lecco 1895, circolo organizzatore. Un evento a scopo benefico con in palio il Trofeo Kong e la Coppa Autocogliati Volkswagen. Non più i classici match-race che hanno reso famosa la Coppa ma regate di tipo team-race e di flotta. Una scelta per rendere ancora più divertente e appassionante questo evento che vede regatare velisti comuni al fianco di timonieri di fama internazionale per una causa benefica. Le quote delle iscrizioni saranno interamente devolute a "Projeto Grael", la Fondazione di Torben Grael, che dal 1998 ha sostenuto oltre 20.000 bambini brasiliani. E proprio Torben Grael, uno dei velisti più medagliati al mondo, sarà uno degli otto timonieri impegnati nella "Coppa dei Bravi Interlaghi" di Lecco con imbarcazioni della classe H22.