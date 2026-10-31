Curling, Europei: storica finale per gli azzurri, c'è la Scozia per l'oro

31 Ott 2026 - 21:19
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Gli azzurri del curling conquistano la finale europea e ora vanno a caccia del titolo. A Ostrava, l'Italia composta da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller ha ottenuto un risultato senza precedenti, superando 7-5 la Cechia padrona di casa. Mai, in cinquantuno anni, una squadra maschile italiana aveva raggiunto la finale della manifestazione continentale: si interrompe così la "maledizione" legata alla semifinale, ed è arrivata una vittoria dopo dieci tentativi. La finale che mette in palio la medaglia d'oro si giocherà domani alle 14 e vedrà gli azzurri opposti alla Scozia, che ha superato la Svezia nell'altra semifinale.

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