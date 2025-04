Trieste, Candussi: "Coach Christian? Ci dispiace che vada via"

Nella settimana di avvicinamento alla sfida con Napoli (domani, ore 17) e dell'annuncio della separazione a fine stagione con coach Christian, a prendere la parola in casa Pallacanestro Trieste è Francesco Candussi. Questi i suoi pensieri, riportati da Il Piccolo: "Stiamo bene, siamo reduci dalle convincenti vittorie contro Virtus Bologna e Pistoia, stiamo finalmente recuperando i giocatori: non vedo perché non dovremmo essere ottimisti e positivi. Napoli, rispetto al match che abbiamo vinto nella gara d'andata, è un’altra squadra. Hanno cambiato tanto: se sono riusciti a vincere 8 delle ultime 13 partite, un motivo ci sarà. Pullen e Green sono una coppia di esterni di valore assoluto, sotto canestro hanno un giocatore come Egbunu che sa fare la differenza. Servirà una Trieste in grado di esprimere tutto il suo potenziale, sono certo sarà così. Coach Christian? Ci dispiace che vada via, perché il rapporto umano che in questi anni si è creato con Jamion è di primissimo livello. Detto questo, se parliamo di pallacanestro, sono situazioni che un professionista tiene sempre in debita considerazione e fanno parte della carriera di ognuno di noi. Indipendentemente da tutto, in questo finale di stagione saremo sul pezzo, pronti e decisi a vincere il più possibile. Credo sia il modo migliore per salutare degnamente coach Christian".