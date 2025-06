Come confermato da Michele Longo (PianetaBasket), la Valtur Brindisi non è riuscita a convincere il play Andrea Calzavara a disputare la seconda stagione consecutiva in A2 coi pugliesi. La scelta del 23enne di Gallarate sembra ricadere sulla Apu Udine neopromossa in LBA: l'ex Monferrato dovrebbe ricoprire lo slot di riserva di Hickey. Ulteriori sviluppi sono attesi a breve.