LBA Serie A: il 7º turno si accende con Trento-Trieste, domani Milano-Venezia

Derby lombardo contro la Germani Brescia per la Vanoli Cremona, pronta a puntare fin da subito sul neo-arrivato Willis. Trapani Shark affronta il Napoli Basket ultimo in classifica e con urgenza di vittoria. Per questo, un match da non sottovalutare secondo Stefano Gentile: "È una squadra che ha iniziato il campionato in una maniera inaspettata, aveva fatto meglio all'inizio della scorsa stagione. Adesso sta recuperando, ha preso dei nuovi giocatori e già domenica scorsa contro Venezia ha fatto vedere i numeri per poter battere chiunque. Dovremo stare sicuramente super attenti e concentrati". Per la capolista Virtus Segafredo Bologna arriva la terza partita in una settimana: dopo Tortona e Maccabi, le V Nere affrontano Varese che ancora non potrà schierare l'ultimo rinforzo di mercato, Alex Tyus. Chiude il programma della 7ª giornata la sfida tra il Banco di Sardegna Sassari e l'Estra Pistoia.