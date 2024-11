Venezia, la carica del presidente Casarin: "Competitivi quando conterà"

A organico completo quali devono essere gli obiettivi realistici della Reyer?

"Il nostro obiettivo è sempre stato, dal 2006, di essere competitivi a seconda del campionato. Che fosse la Serie B, che fosse l’A2, che fosse l’A1... abbiamo sempre cercato di essere competitivi per dare soddisfazioni a chi crede in noi: i tifosi, i partner, la nostra proprietà. È questo l’obiettivo che ci prefissiamo ogni inizio di stagione. È chiaro che iniziare con delle difficoltà ti porta a pensare in maniera diversa, a valutare i giocatori, le situazioni... però ti dà anche la forza per poter essere competitivo nei momenti che conteranno. Questa deve essere un'iniezione di fiducia, sappiamo che le difficoltà ci sono state, le stiamo cercando di superare. Cerchiamo di essere squadra, l'abbiamo sempre dimostrato in questi anni e vogliamo essere un gruppo unico e coeso, che possa regalare soddisfazioni perché siamo convinti della bontà dello staff e dei giocatori".